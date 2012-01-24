Попов обіцяє киянам зекономити їхній час у чергах

Кількість звернень до Міського дозвільного центру Києва з початку року зросла у 13 разів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міськдержадміністрації з посиланням на результати інспекційної поїздки до дозвільного центру голови КМДА Олександра ПОПОВА.

У зв’язку зі значним зростанням кількості звернень голова КМДА доручив терміново виправити недоліки у роботі центру, а саме - щодо кадрового дефіциту.

Державні адміністратори не встигають обслуговувати усі звернення. Саме тому було прийнято рішення збільшити кількість штатних одиниць у дозвільному центру на 20 осіб. Нині триває конкурс на заміщення цих посад.

«Це реформа, яку ще потрібно пройти і відпрацювати всі нюанси. Сьогодні нам критично не вистачає державних адміністраторів. Тут утворюються величезні черги. Утім, процедура призначення держадміністраторів, відповідно до закону, вимагає певного часу, проведення конкурсу і підготовки. Переконаний, що на кінець лютого ми вирішимо цю проблему і ще 20 адміністраторів почнуть працювати в нашому міському дозвільному центрі. А це значно покращить ситуацію», – сказав О.ПОПОВ.

Нині у Міському дозвільному центрі кияни можуть отримати 64 види дозвільних документів і консультації за принципом «єдиного вікна». З 1 лютого кількість таких дозволів має збільшитися до 143.

Функціонування дозвільних центрів є першим кроком до впровадження глобальної програми «електронний уряд», що має кардинально побороти бюрократію, покращити бізнес-клімат, роботу малого та середнього бізнесу та посприяти впровадженню інвестиційних проектів, підкреслив голова КМДА.

«Ми заявили про намір реалізувати проект електронного урядування. І це завдання обов’язково буде виконане уже найближчим часом – ми хочемо досягти того рівня, коли людина може обмежитися єдиним візитом до дозвільного центру або, навіть не приходячи, отримати відповідні послуги і документи. Значну частину цього процесу ми плануємо перевести в режим Інтернет-співпраці. І ця технологія зараз доопрацьовується», – поінформував голова КМДА.

О.ПОПОВ нагадав, що цього року в Києві мають відкритися центри адміністративних послуг у кожному районі міста. У районних дозвільних центрах видаватимуть 71 вид адміністративних документів. Перший такий центр запрацював наприкінці 2011 року у Солом’янському районі.

Передбачено, що завдяки впровадженню дозвільних центрів значно скоротиться час, який витрачають кияни на отримання довідок, свідоцтв та інших документів.