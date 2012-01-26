Янукович оцінив як «блискучу» співпрацю України та ЄБРР

Україна цінує співпрацю з Європейським банком реконструкції та розвитку, оскільки банк є важливим партнером у питаннях розвитку стратегічних інвестиційних проектів.

Як повідомляє прес-служба Президента України, про це Віктор ЯНУКОВИЧ заявив під час зустрічі з Президентом ЄБРР Томасом МІРОВИМ у Давосі.

«ЄБРР є постійним стратегічним партнером України в питаннях інвестицій, розвитку стратегічних інвестиційних проектів, і ми це дуже цінуємо», - наголосив глава держави.

Він оцінив як блискучу співпрацю України та Банку в реалізації низки проектів. Одним із найважливіших Президент назвав проект із будівництва об`єкту «Укриття» на Чорнобильській АЕС, фактично спрямований на забезпечення безпеки всієї Східної Європи.

«Я хочу особисто вам подякувати за цю співпрацю», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Глава держави також звернув увагу на успішну реалізацію Україною та ЄБРР проектів, пов’язаних із розбудовою інфраструктури, спорудженням енергетичних об’єктів – йдеться про сфери атомної та гідроенергетики, будівництво ліній електропередач.

«Це ті проекти, які в цілому створюють умови для розвитку економіки України», - підкреслив Президент.

В.ЯНУКОВИЧ подякував Т.МІРОВУ за його особистий внесок у розвиток відносин України з ЄБРР.

«Хочу подякувати вам за постійний інтерес до України та можливість обговорити стан і перспективи нашого подальшого співробітництва», - сказав він.

У ході розмови сторони також обговорили перспективи подальшого співробітництва України та ЄБРР.

Як повідомляв УНІАН, 25-27 січня 2012 року Президент України В.ЯНУКОВИЧ перебуває з робочим візитом у Швейцарській Конфедерації, де бере участь у заходах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.