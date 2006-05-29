Прокурор опротестував рішення міськради про статус російської мови

Прокурор міста Дніпропетровськ Микола ГОРНОСТАЄВ звернувся до Господарського суду області із позовною заявою про визнання противоправним та скасування рішення Дніпропетровської міської ради про надання російській мові статусу регіональної.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

Як підкреслює у своєму позові прокуратура, це рішення суперечить вимогам Конституції України та чинному законодавству України.

Згідно зі ст.144 Конституції України, його дію зупинено з моменту звернення прокурора міста Дніпропетровська до суду.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня 2006 року депутатська більшість Дніпропетровської міської ради 77 голосами “за” прийняла рішення про надання російській мові статусу регіональної на території міста.