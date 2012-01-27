Попов скуштував сметану й молоко, які постачають у дитячі садки

Столичний стандарт освіти, який впроваджує Київ, передбачає у тому числі і високу якість харчування дошкільнят та школярів – про це під час візиту на столичне ТОВ «Фавор», яке постачає молочну продукцію у понад 70% дитячих установ міста сказав голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.

Як повідомляє прес-служба КМДА, очільник адміністрації запросив фахівців підприємства долучитися до розробки стандартів у частині норм харчування київських дошкільнят та школярів, зазначивши, що Столичний стандарт освіти має стати взірцем для всієї країни.

«Досвід підприємства, що протягом багатьох років постачає продукцію до столичних дитсадків та шкіл буде нам дуже корисним. Наші діти повинні отримувати лише найякісніші, найсмачніші і найкорисніші продукти, і для цього ми зробимо все можливе», – зазначив Олександр Попов.

Говорячи про якісне харчування дітей, Олександр Попов відзначив багаторічну співпрацю міста і заводу «Фавор». Нині це чи не єдине підприємство в Україні, яке виготовляє екологічно чисту продукцію, що не містить консервантів, замінників жирів, генетично модифікованих організмів, не проходить високотемпературну обробку, яка б знижувала її харчову цінність. Тому всі продукти «Фавору» мають короткий термін вжитку, і не реалізуються у торговій мережі.

Якість та смак молочних продуктів розроблених спеціально для дітей від 3-х років, Олександр Попов перевірив особисто, під час дегустації.

«Дуже смачно! Шкода, що ця продукція не представлена в звичайних магазинах, напевне моя дружина купувала би виключно ваші молоко та сметану. І головне, що це дійсно дуже якісна продукція. Тому не дивно, що саме цю продукцію ми закупаємо для дитячих садочків. Мова йде більше ніж про 500 дошкільних установ міста. Переконаний – не може бути мови про економію на дітях. Місто робить усе, щоб батьки київських школярів та дошкільнят були спокійні за здоров’я своїх дітей», – поділився враженнями від дегустації Олександр Попов.

У бесіді з працівниками підприємства керівник київської держадміністрації нагадав, що місто максимально підтримує підприємства Києва у розвитку столичної промисловості, створенні додаткових робочих місць, відтак надходженні додаткових доходів до бюджету.

«У нас є програма підтримки таких важливих підприємств у плані зниження відсотків по кредитах на інвестиційні проекти. Минулого року ми таку програму відновили. І готові її продовжити цього року. Підвищення якості продуктів харчування – це принципова позиція КМДА. І в реалізації цього пріоритету влада і підприємці міста повинні стати надійними партнерами», – сказав Олександр Попов.

_____________

Інформація

ТОВ «Фавор» виробляє молоко і кисломолочні продукти, орієнтовані на дітей віком понад три роки. Потужність підприємства – до 30 тонн продукції на добу. Чисельність працюючих становить біля 140 чоловік. Дев’ять років поспіль фірма перемагає у тендерах з закупівлі молока і молочних продуктів дитячим садкам і шкільним закладам.

У 2011 році підприємство постачало свою продукцію дитячим закладам Святошинського, Солом’янського, Дарницького, Дніпровського, Деснянського, Шевченківського та Голосіївського районів м. Києва.

З усіма споживачами підприємство працює за схемою «сьогодні на завтра», коли заявки приймаються в першій половині поточного дня, а готова продукція постачається власним спеціально обладнаним автотранспортом наступного ранку.