Більшість тішиться, що опозиція не добилася від ПАРЄ санкцій

Члени української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) від більшості вважають, що резолюція щодо функціонування демократичних інституцій в Україні вийшла м’якшою, ніж пропонувалося.

Таку думку вони висловили в розмові з кореспондентом УНІАН після схвалення резолюції.

“Я вважаю, що резолюція в порівнянні з тим, що було, набагато м’якша і лояльніша до України, дає можливість виправити з часом ті недоліки, які сьогодні є не лише в Україні, а й в багатьох державах. Тому вважати, що відбулося щось погане, я так не вважаю”, - заявив депутат від фракції Народної партії Микола ШЕРШУН.

За його словами, якщо спочатку пропонувалося висловитися напряму за застосування санкцій проти Україні, то у фінальному тексті документу пропонується лише подумати над можливістю застосування санкцій.

“Це різниця, мабуть, велика”, - сказав депутат.

Його підтримав і колега з фракції Партії регіонів, голова української делегації в ПАРЄ Іван ПОПЕСКУ.

“Резолюція говорить про те, що опозиція не добилася тих санкцій, які вони хотіли. Вони добивалися санкцій”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня ввечері ПАРЄ схвалила резолюцію по Україні, в якій висловила стурбованість станом здоров’я членів колишнього українського уряду і закликала до їх звільнення та перегляду статей Кримінального кодексу України, за якими вони були засуджені, закликала владу до негайної реформи судової системи та вдосконалення виборчого законодавства, а також висловилася за можливість запровадження санкцій проти України у випадку, якщо рекомендації, викладені в резолюції і, особливо, ті, що стосуються кримінального переслідування опозиції, не виконуватимуться.