Регіонал - про вимогу ПАРЄ звільнити Тимошенко: цікаво, яким чином?

Народний депутат від Партії регіонів Володимир Толстенко вважає, що негативні сторони про ситуацію з демократією в Україну, про які йдеться в Резолюції ПАРЄ, дуже суб`єктивні і не мають нічого спільного з тим, що відбувається в країні. Про це повідомляє Gazeta.ua.

"69 чоловік, які проголосували за такий документ, - це не вся Європа, і така резолюція, на мій погляд, жодним чином не відображає цілісну картину в Україні", - прокоментував він різку оцінку ПАРЄ.

"Хотілося б запитати у тих депутатів Парламентської асамблеї, хто проголосував за, а де вони були раніше, в період з 2004-го по 2009 рік, коли всі інтеграційні процеси були заморожені, і п`ять років країну розвалювали ті, з голосу яких сьогодні Європа роздає вказівки у вигляді рекомендацій. Де вони були, коли вожді Майдану, нахабним чином обдуривши людей, не виконували жодної обіцянки, даних народу України та об`єднаної Європи, не без тиску якої вони прийшли до влади, і яка їх носила на руках", - запитує "регіонал".

Його здивувала вимога ПАРЄ до влади звільнити Юлію Тимошенко, Юрія Луценка і дозволити їм взяти участь у виборах.

"Цікаво, яким чином їх випустити потрібно - за наказом Президента? У такому випадку, як бути з незалежністю судової системи, про яку вони так печуться? Ми не Білорусь, проти якої вводяться економічні та інші санкції. Ми не Ірак і не Лівія, де під демократичними гаслами, охоронюваними західною демократією, порушуючи права людини, знищили лідерів цих країн", - зазначив Толстенко.

Наслідки прийняття даної резолюції щодо України все ж є.

"Влада в Україні зможе зробити висновки з резолюції ПАРЄ, і ще впевненіше буде проводити реформи, спрямовані на демократизацію країни, підйом економіки і добробуту людей, забезпечення верховенства права та захисту прав людини", - резюмував він.