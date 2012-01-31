Пабат: Яценюк намагається усунути Кличка

Депутат Київради Олександр Пабат упевнений, що Арсеній Яценюк намагається усунути Віталія Кличка в боротьбі за лідерство в опозиції, відправивши його боротися за пост мера Києва, повідомляє Цензор.нет.

- Заява Арсенія Яценюка про те, що Віталій Кличко повинен йти на мерські вибори в Києві – це спроба розколоти опозицію. Через об'єктивні й суб'єктивні причини, Яценюк зараз є одним із найбільш медійних опозиційних політиків. Незважаючи на укладену між опозиційними силами угоду, він, безумовно, грає в свою гру. Зокрема, Арсеній Петрович зачищає під себе електоральне поле. Легше випхнути Кличка на вузький регіональний рівень до Києва, ніж мати з ним справу на загальноукраїнському рівні, - заявив Пабат.

- Віталій Кличко має певну популярність на Заході, а Яценюк у своїх поїздках до Європи і США намагається видати себе за лідера єдиної опозиції, що яскраво продемонстрував останній форум у Давосі. І Кличко Арсенію Петровичу як кістка в горлі, - зазначив Пабат.

- Кажуть, що після арешту Тимошенко деякі опозиційні політики пили в своїх штабах шампанське. Якщо цим же людям вдасться вибити Кличко з парламентської гонки, то у них буде шанс відсвяткувати подвійно, - резюмував Олександр Пабат.