Азаров: Нас лякали, що ми заженемо бізнес у підпілля - не загнали

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ відзначає прогрес, досягнутий урядом в питанні відшкодування податку на додану вартість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в ході участі в засіданні Ради підприємців при Кабінеті міністрів.

«У 2010 році було відшкодовано 20 млрд. грн. ПДВ, у 2011 р. – уже 43 млрд.! І це при тому, що уряду доводилося працювати у вкрай складних умовах: 24 млрд. грн. ми переплатили за газ, а 70 млрд. грн. становив дефіцит Пенсійного фонду», - заявив М.АЗАРОВ.

Прем`єр-міністр підкреслив, що за дорученням Президента України уряд має намір й надалі створювати комфортні умови для бізнесу. І в цьому напрямку ключову роль має зворотний зв`язок зі співтовариством підприємців.

Говорячи про підсумки роботи в умовах нового Податкового кодексу, М.АЗАРОВ сказав: «Ми завершили епопею, пов`язану зі спрощеним оподаткуванням. Нас лякали, що ми заженемо підприємців у підпілля. Нікуди ми нікого не загнали. Як було більше мільйона «спрощенців», так стільки ж і зареєстрували в 2012 році».

М.АЗАРОВ вимагає від голови Державної служби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва Михайла БРОДСЬКОГО жорсткіше проводити політику з полегшення умов ведення бізнесу. Прем`єр порадив М.БРОДСЬКОМУ звільняти чиновників, які вимагають від бізнесу «того, чого не треба».

М.БРОДСЬКИЙ у свою чергу виступив за подальше скорочення податків. «У нас зараз із 42 залишилися 24 податки, а треба скоротити їх число до 14», - заявив голова Держслужби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

Довідка УНІАН. Згідно з даними Державної казначейської служби України, в 2011 році відшкодовано ПДВ на суму 42 млрд. 779,1 млн. грн.