Плачков каже, що нинішня ситуація в енергетиці загрожує нацбезпеці

У рамках Ради національної безпеки та оборони України має бути створено спеціальний комітет, який займатиметься вирішенням енергетичних проблем.

Таку думку висловив сьогодні екс-міністр палива та енергетики України, голова Наглядової ради ПАТ «Київенерго» Іван ПЛАЧКОВ у ході круглого столу на тему: «Газпром» монополізує європейський газовий ринок?», організованого Інститутом Горшеніна.

За його словами, невиправдано висока ціна на російський газ призвела до того, що ситуація, що склалася в українській енергетиці, безпосередньо загрожує національній безпеці країни. «Коли розвинені країни стикаються з подібними обставинами, держава зосереджується на їх вирішенні. Я вважаю, що в рамках РНБО має бути створено спеціальний комітет, який займатиметься виключно питаннями енергетичної безпеки. В свою чергу Верховна Рада повинна наділити його спеціальними повноваженнями, максимально деполітизувавши його діяльність. Цей орган має почати нарешті займатися вирішенням проблем, а не обговорювати їх», сказав І.ПЛАЧКОВ

Екс-прем`єр-міністр, президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій КІНАХ також вважає, що влада повинна кинути всі кадрові, інтелектуальні й фінансові ресурси на вирішення проблем української енергетики. «Основні наші ризики в питанні забезпечення енергетичної безпеки країни - це внутрішні ризики. Я хочу навести один приклад. У вересні 2011 року Президент України видав розпорядження про заходи з підвищення енергоефективності й енергозбереження з метою зниження негативного впливу на економіку країни високих цін на природний газ. Сьогодні у нас 2012 рік, а жоден пункт цього розпорядження не те що не виконаний, до їх виконання навіть не приступали. Це мене турбує навіть більше, ніж енергетична політика Російської Федерації», - зазначив А.КІНАХ.