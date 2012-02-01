Кожем’якін: Тимошенко так погано, що вона й свою справу в руках не втримає

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, яка утримується у Качанівській виправній колонії Харкова, через поганий стан здоров’я відмовляється від ознайомлення з матеріалами кримінальної справи щодо корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Харкові повідомив голова парламентської фракції «БЮТ-Батьківщина», захисник Ю.ТИМОШЕНКО Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

«Юлія Володимирівна, у неї є підстави, щоб відмовитися від ознайомлення із цією справою, тому що вона за станом здоров’я не може ознайомлюватися з тими томами, які приносять слідчі в колонію. Вона дійсно за станом здоров’я не може ознайомлюватися з матеріалами справи. Є фізичне навантаження, коли це робиш. Вона знаходиться у лежачому стані. Коли вона одужає, їй стане краще – вона буде ознайомитись. Вона не може сидіти, гортати і, відповідно, не може тримати в руках. Одна справа кілограми 3-4», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Він підкреслив, що у випадку поганого стану здоров’я підсудного відмова від ознайомлення з матеріалами справи є законною. А.КОЖЕМ’ЯКІН зауважив, що на сьогодні стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО не покращився, вона, як і раніше, постійно перебуває в ліжку.

«Я не медик. Будь-які детальні коментарі з цього приводу я вважаю з мого боку неетичними. Я не можу дати об’єктивну оцінку. Але я можу робити це візуально. Стан здоров’я її з моменту останнього повідомлення захисту не змінився. Зі мною вона розмовляла в лежачому стані», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.