Міліція не займається білбордами Януковича

У Луганській області не проводиться розслідування фактів обливання фарбою білбордів із зображенням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомила УНІАН прес-секретар ГУ МВС у Луганській області Тетяна ПОГУКАЙ, розслідування не проводиться тому, що від власників білбордів не надходила заява про псування їхнього майна.

«Ні у Севєродонецьку, ні в Старобільську до органів міліції таких заяв не надходило», - сказала Т.ПОГУКАЙ.

Як повідомляв УНІАН, 14 січня в місті Старобільську Луганської області невідомі облили фарбою білборд з новорічним вітанням Президента України В.ЯНУКОВИЧА. Білборд розташований біля ринку, в центрі Старобільська.

17 січня в Севєродонецьку Луганської області невідомі облили фарбою білборд із зображенням В.ЯНУКОВИЧА, на якому він вітає «рік Євро-2012». Білборд розташований на трасі, якою можна виїхати у напрямку до Харкова, до міст Сватове і Лисичанськ Луганської області.