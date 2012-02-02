"Батьківщина", "Свобода" і "Фронт" підписали угоду у Львові

Голови Львівських обласних організацій партій «Батьківщина», ВО «Свобода» та «Фронт змін» підписали Угоду про спільні дії об’єднаної опозиції на Львівщині.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної партійної організації Всеукраїнського об'єднання “Батьківщина”, відповідну угоду Роман ІЛИК, Ірина СЕХ та Степан КУБІВ підписали 1 лютого у Львові.

Документ укладено на основі Угоди про спільні дії об’єднаної опозиції України, яку 22 січня 2012 року в Києві підписали лідери політичних сил, зазначається в повідомленні.

Р.ІЛИК, І.СЕХ та С.КУБІВ проголосили про координацію дій трьох обласних організацій політичних партій у Львівській області для боротьби з «антинародним режимом ЯНУКОВИЧА та його представниками на місцях і відновлення справжнього народовладдя».

Як йшлося під час підписання, угода передбачає укладання відповідних угод між усіма районними і міськими партійними організаціями в Львівській області й узгодження спільних політичних принципів та підходів на всіх рівнях місцевих рад.

Наступним кроком учасників угоди буде проведення зборів за участю керівників районних організацій трьох політичних сил, керівників фракцій у місцевих радах та керівників місцевих рад, які належать до згаданих політичних сил.

Політичні сили, які підписали угоду, зобов’язуються узгоджувати позицію щодо діяльності обласної та районних державних адміністрацій у Львівській області та координуватимуть дії щодо забезпечення підготовки і проведення чесних виборів народних депутатів України, встановлення їх правдивих результатів, недопущення фальсифікації голосування і спотворення волевиявлення громадян.