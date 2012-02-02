Тимошенко про Авакова, Януковича, санкції та ілюзії

Екс-прем’єр-міністр, лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО попереджає європейських політиків про абсолютну марність сподівань на порозуміння з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Про це йдеться у листі Ю.ТИМОШЕНКО, текст якого передано УНІАН прес-службою «Батьківщини».

За її словами, «репресії та оголошення в міжнародний розшук Арсена АВАКОВА - колишнього губернатора Харківщини, лідера обласної організації партії «Батьківщина» - засвідчили, як насправді Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ставиться до настанов, порад та рекомендацій цивілізованого світу».

Як підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО, «усім добре зрозуміло, що єдиним «злочином» Арсена АВАКОВА є приналежність до рядів опозиції та до лав партії «Батьківщина». І саме тому нові репресії – це безумовна і показова політична розправа над інакомислячими».

Лідер «Батьківщини» зазначила, що мова тут не про чергову «помилку» і не про «перегини» на місцях, оскільки, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, «у мене є безумовні підстави стверджувати, що всі політичні репресії в країні, всі судові процеси, всі політичні кримінальні справи контролюються і організовуються Віктором ЯНУКОВИЧЕМ особисто».

З огляду на це Ю.ТИМОШЕНКО вважає за необхідне попередити Європу та цивілізований світ про «небезпеку «рівного, партнерського» діалогу з цією людиною».

Крім того, «щоб зняти всі можливі питання», Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що виступає категорично проти будь-яких санкцій стосовно України, якщо вони бодай ледь-ледь торкнуться простих людей, а не влади. «Але я зобов'язана пояснити світу, з ким вони мають справу, щоб не плекати зайвих ілюзій щодо можливого розвитку політичних процесів в Україні», - підсумувала Ю.ТИМОШЕНКО.