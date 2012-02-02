В Одесі озброєні люди захопили опозиційний телеканал?

Сьогодні близько 09.00 група озброєних осіб у чорній уніформі і в масках захопила будівлю одеського опозиційного телеканалу «Нова Одеса» на вулиці Фонтанська дорога, 11.

Про це повідомив УНІАН головний редактор каналу Сергій БРАТЧУК.

За словами С.БРАТЧУКА, «озброєні люди не допускають його всередину приміщення, також нікого з працівників не випускають. Хто ці невідомі і що їм треба, я не знаю».

Один із заблокованих у будівлі журналістів повідомив, що «працівників телеканалу до робочих місць не допускають – мотивують захоплення тим, що нібито проводять слідчі дії. Щоправда, незрозуміло, в якій кримінальній справі, ким і на якій підставі порушеній».

«Поки що силове захоплення будівлі не впливає на вихід в ефір програм нашого опозиційного телеканалу», - додав С.БРАТЧУК.

Тим часом у Відділі зв`язків з громадськістю УМВС України в області кореспонденту УНІАН повідомили, що не мають у своєму розпорядженні інформації про обшук у редакції телекомпанії «Нова Одеса».

Водночас у прес-службі партії «Фронт змін» заявили, що опозиційний канал «Нова Одеса» штурмують працівники спецпідрозділів міліції.

За їх даними, до телеканалу прибули «Беркут», «Сокіл», представники прокуратури ту УБОЗу, які повідомили про наміри обшукати всі приміщення, розташовані за адресою телеканалу.

На уточнююче питання, на підставі чого відбувається обшук, відповіді не було, жодних документів вони не пред’явили, стверджують у «Фронті змін».

У прес-службі також зазначили, що тривалий час правоохоронці не пускали до приміщення народного депутата, члена «Фронту змін» Руслана КНЯЗЕВИЧА, який був запрошений на запис ефіру. Йому довелося фактично прориватися крізь кордон силовиків, додали в партії.

Телеканал «Нова Одеса» входить до медіохолдингу керівника Одеського обласного осередку «Фронту змін» Володимира НЕМИРОВСЬКОГО. Як заявили у «Фронті змін», канал об’єктивно викривав протиправну діяльність місцевої влади, правоохоронних органів, порушення на митниці тощо. Останнім часом він активно висвітлював ситуацію із заводом «Стальканат-Сілур» та переслідуванням його акціонерів.

Як нагадали в партії, спроба захоплення ПрАТ «Виробниче об’єднання «Стальканат–Сілур» відбулася 30 січня. В адміністративну будівлю заводу намагалися проникнути співробітники спецпідрозділу "Сокіл" та УБОЗ обласного ГУ МВС, посилаючись на постанову Приморського районного суду в рамках кримінальної справи, яку ще 27 січня було зупинено рішенням цього ж суду.