Лук'янов пропонує Кличку визначитися

Народний депутат України, член фракції Партії регіонів у Верховній Раді Владислав Лук`янов вважає, що, навмисне висуваючи В. Кличка на пост мера столиці, опозиція розчищає собі дорогу в парламент.

Владислав Лук`янов висловив переконання, що опозиція навмисне намагається змістити В. Кличко. «Володіє двома мовами світова зірка Кличко, відповідно з задумом «партнерів» повинен займатися каналізацією, смітниками і падаючими бурульками. Це велика гра, мета якої - замкнути Кличка на регіональному рівні і розчистити дорогу іншим до парламенту», - заявив він.

Депутат підкреслив, що помилково вважати, ніби конкурентом «Батьківщини» на виборах є Партія регіонів. «Справжні її конкуренти – це «Фронт змін», «Удар» і т.д. Всі вони знаходяться в одному електоральному полі і штовхаються плечима в постійній боротьбі за голоси одних виборців. Саме тому опозиція хоче змістити Кличка на посаду мера столиці», - упевнений політик.

«Це типова політична сила «однієї зірки». Тому відправити партію на вибори одну, без себе на чолі списку, В. Кличко при всьому бажанні не зможе. От і доведеться свіжоспеченому меру Кличко «завести в Раду людей», а далі виникають два варіанти: або відмовлятися від депутатського мандата і продовжувати керувати Києвом, або складати з себе повноваження міського голови і відправлятися керувати фракцією. Таким чином, обдуреними залишаться або кияни, або всі інші», - підкреслив Владислав Лук`янов.

У той же час парламентарій переконаний, що значна частина людей в «Ударі» націлена на парламент, міська влада, нехай у столиці, - не той рівень. Втратити підтримку однопартійців, втратити партію як політичну одиницю - на це Кличко навряд чи зважиться. Тим більше, що його соратники розуміють потенційну небезпеку у вигляді бажання лідера залишитися в кріслі мера.

«Здавалося б, самим правильним у цьому випадку було б відмовитися від Києва і зосередитися на національній кампанії. Але, по-перше, Київ - давня мета, на досягнення якої було витрачено час і сили. По-друге, є реальна можливість перемогти. А по-третє, відмовитися від столиці В. Кличко вже навряд чи дозволить «об`єднана опозиція», - зазначив політик.

«Тим часом гра йде дійсно серйозна. Мова йде, ні багато, ні мало, про приз у вигляді опозиційного трону, вакантного після уходу Юлії Тимошенко. Хто стане «чемпіоном», лідером нової української опозиції? А в БЮТ в силу різних причин гідної фігури немає. Зате в інших опозиційних партіях бажаючих вистачає, і зайві конкуренти їм на «рингу» зовсім ні до чого. Тому В. Кличко саме час визначатися - хто він: спеціаліст з вивезення сміття або чемпіон? Причому в самий найближчий час», - резюмував парламентарій.

Прес-служба Партії регіонів