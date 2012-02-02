Суд у справі Луценка переходить до «Х-файлів»

Печерський районний суд Києва завтра проведе закрите судове засідання у кримінальній справі екс-міністра МВС Юрія ЛУЦЕНКА у зв’язку з необхідністю дослідження 18-го тому справи, який містить секретні дані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні наприкінці судового засідання повідомив учасникам процесу головуючий суддя Сергій ВОВК. (УНІАН: раніше суд відклав розгляд 18 тому матеріалів справи, який містить в собі документи з позначкою «цілком таємно»).

Таким чином, завтра, дослідивши названий том справи, суд завершить стадію ознайомлення з матеріалами справи і перейде до допиту Ю.ЛУЦЕНКА та його колишнього водія Леоніда ПРИСТУПЛЮКА.

Відповідаючи на уточнююче запитання сторони захисту, чи будуть проводитися завтра інші судові дії, С.ВОВК зазначив, що «Вам, напевно, потрібно буде підготуватися до допиту… Якщо завтра буде засідання в закритому режимі, то в будь-якому разі ми не будемо переходити до допиту».

Головуючий також зазначив, що судове засідання відбудеться об 11.00 в будівлі Печерського районного суду на вулиці Хрещатик, 42-А, оскільки там є відповідно оснащена кімната, в якій розглядаються матеріали, що містять секретні дані.

Водночас оскільки не всі учасники процесу мають відповідні допуски до секретних матеріалів, то, відповідно, не всі вони братимуть участь у засіданні, зокрема це стосується дружини екс-міністра Ірини ЛУЦЕНКО, представників цивільних позивачів.