Нафтогаз присягається, що забирає з труби лише «своє»

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» гарантує виконання графіків поставок природного газу до країн Європи й споживачам усередині країни.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв`язків із громадськістю НАК «Нафтогаз України».

Компанія також зазначає, що обсяги транзиту природного газу через територію України і відбір імпортованого природного газу перебувають на рівні, визначеному контрактом із ВАТ «Газпром».

«Збільшення споживання природного газу в Україні, пов`язане зі значними морозами, компенсується виключно за рахунок відбору газу з українських підземних газосховищ», – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 1 лютого міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій БОЙКО повідомив, що Україна за результатами січня вийшла на річний графік споживання російського газу обсягом 27 млрд. куб. м. Він додав, що Київ почав споживати більше палива у зв`язку з аномальними холодами, але це компенсується за рахунок газу з підземних сховищ. Ю.БОЙКО зазначив, що Київ, незважаючи на зниження споживання російського палива, в повному обсязі виконує поставки газу до Європи.

Нагадаємо, як повідомляв раніше голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН, Україна має намір у січні-лютому імпортувати 4,6 млрд. куб. м газу. Зокрема, в січні Україна планувала імпортувати 2,1 млрд. куб. м, а в лютому – 2,5 млрд. куб. м. Крім того, в січні Україна планувала відібрати з підземних сховищ газу (ПСГ) 3 млрд. куб. м газу, а в лютому – 2,5 млрд. куб. м газу. За його словами, залежно від погодних умов, імпорт може збільшитися в січні до 2,5 млрд. куб. м, а в лютому – до 2,8 млрд. куб. м.

Українська сторона неодноразово заявляла про намір скоротити закупівлі газу в РФ цього року до 27 млрд. куб. м із передбачених контрактом 52 млрд. куб. м. Контракт містить умову "бери або плати" для 80% річного обсягу закупівлі газу, що в 2012 році становить 41,6 млрд. куб. м.