Януковича не буде два дні
У Мюнхені обговорять парадигми безпеки
|Сергій Льовочкін
Як повідомляє прес-служба глави держави, В.ЯНУКОВИЧ візьме участь у 48-й Мюнхенській конференції з питань політики безпеки.
Глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН зазначив, що в ході візиту Президент України планує виступити під час тематичної дискусії «Енергетика, ресурси і довкілля: нові парадигми безпеки?», що відбудеться в рамках конференції.
Програма візиту також передбачає низку двосторонніх зустрічей.
Мюнхенська конференція є відомим представницьким форумом, який щорічно збирає глав держав та керівників урядів, парламентаріїв, відомих політиків, науковців та експертів для обговорення нагальних міжнародних проблем у військово-політичній і безпековій сферах.
Серед тем цьогорічної конференції - зміцнення енергобезпеки, подолання світової фінансово-економічної кризи.