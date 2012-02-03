Литвин подякував хакерам за те, що не атакували сайт ВР

Голова Верховної Ради Володимир Литвин подякував українським хакерам за те, що у зв`язку із закриттям файлообмінника EX.ua сайт Верховної Ради не було виведено з ладу, так як це було з сайтами Президента, МВС, та іншими сайтами державних інститутів.

"Молодь у нас чудова, вона просунута. Багатьом політикам їх важко зрозуміти, але треба зрозуміти і віддати належне. Я продемонструю такий егоїзм, за який мене можуть критикувати, і подякую хакерам за те, що вони не нападають на інформаційні ресурси Верховної Ради України . Вони розуміють, очевидно, що не треба руйнувати це демократичне середовище", - заявив Литвин в ефірі 5 каналу.

Корреспондент