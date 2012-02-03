Королевська: Конфлікт між владою і народом наблизився до «точки кипіння»

Численні акції протесту чорнобильців, афганців та підприємців свідчать про те, що конфлікт між чинним режимом та українським народом впритул наблизився до «точки кипіння». Про це заявила лідер УСДП, народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина») Наталія КОРОЛЕВСЬКА в інтерв`ю «Коментарям».

«Переконана, громадяни України, які масово вийшли на вулиці міст, обступили органи влади, з метою захистити свої права та інтереси, заслуговують на звання «людини року». Громадські активісти набагато раніше політиків зрозуміли, що «самозахист» від дій влади - єдиний шанс не тільки захистити себе, але й захистити всю Україну, наше майбутнє. Сила громадянського суспільства в нашій країні має неймовірний потенціал», - зазначила вона.

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, українські громадяни, почувши від влади слово «реформа», відразу переховують свої гаманці. Все, що влада сьогодні називає «реформами» - це нові фіскальні хитрощі або «передпродажна підготовка» останніх національних багатств. І така ситуація однакова по всій Україні: знищують та забирають.

«Приїжджають силові структури, пишуть якийсь акт, після чого починаються обшуки, допити, арешти майна, і підприємства визнаються фіктивними. І якщо керівник не купив «індульгенцію» у влади - підприємство закривається. Сьогодні чинну владу не сприймають ані в Луганську, ані в Донецьку, тому що, якщо в Києві та Західній Україні були репресії за політичними ознаками, то в східних регіонах пройшов каток репресій економічних. Ми бачили, що творилося в сільському господарстві, в середньому бізнесі, які постійні маніпуляції були в бюджетній сфері - все це разом склалося в загальну руйнівну картинку», - підкреслила народний депутат.

«Зараз дуже важливо захистити кожного громадянина України від методів та наслідків бездарного управління влади, дати людям надію на те, що прийдуть нові лідери, які зможуть надати якісний поштовх розвитку економіки за допомогою сучасних підходів. Щоб усе, що відбувається зараз, - забулося як страшний сон», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

У той же час, вважає лідер УСДП, у боротьбі з антинародною владою не можна уподібнюватися цій владі. «Ми не можемо собі дозволити перемогти дракона, перетворившись на нього самі. Не можна використовувати їхні методи та зводити політику до кулуарних домовленостей, забуваючи, що вибір роблять не партії, а люди», - підкреслила вона.

«Перш за все, необхідно повернути довіру людей. Ми готові взяти відповідальність на себе, ми знаємо, що робити. Вірю, що 2012 рік буде роком глобальних змін, нашим роком - роком України», - підсумувала Н.КОРОЛЕВСЬКА.