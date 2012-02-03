Газпром радить Європі вгамувати апетити - бо забагато «хотєлок»

Скарги європейських споживачів на недопостачання газу пов`язані з тим, що вони просять поставити надконтрактні обсяги, повідомив начальник управління структуризації контрактів і ціноутворення ТОВ "Газпром експорт" Сергій КОМЛЄВ у кулуарах "Форуму Росія 2012".

"Вони просять більше, ніж ми зобов`язані їм поставляти", - сказав він, відповідаючи на питання, з чим пов`язані скарги європейських споживачів на недопостачання газу, передає РІА «Новости».

С.КОМЛЄВ пояснив, що існує узгоджена контрактна кількість, яка визначена на добу і на місяць, і це максимальний обсяг. "Все, що вище, це хотєлки", - сказав він.

При цьому С.КОМЛЕВ наголосив, що "Газпром" працює ідеально в поточних погодних умовах.

"Ми не зобов`язані поставляти газ (додатково)", - сказав він.

Раніше ряд європейських країн заявили, що недоодержують обумовлені контрактами обсяги російського газу. Зокрема, італійський оператор газотранспортної мережі Snam Rete Gas 2 лютого повідомив, що Росія поставить до Італії лише 87 мільйонів кубометрів газу порівняно з потрібними 109 мільйонами кубометрів.

Заступник голови правління "Газпрому" Олександр МЕДВЕДЄВ заявив, що добовий обсяг поставок "Газпрому" в Європу відповідає 180 мільярдам кубометрів газу на рік; у зв`язку з суворою зимою компанія максимально наростила поставки. О.МЕДВЕДЄВ висловив здивування з приводу повідомлень про нібито значні скорочення поставок російського газу до Європи.

При цьому він заявив, що Україна у зв`язку з холодами споживає газу значно більше, ніж передбачено контрактом: приблизно на рівні річного обсягу в 60 мільярдів кубометрів. У відповідь "Нафтогаз України" заявив, що обсяг відбору російського газу не перевищує контрактного рівня. Київ вкотре запевнив, що гарантує транзит газу до Європи в повному обсягу.

Сьогодні, 3 лютого, міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО заявив, що європейські країни одержують менше природного газу, оскільки російський «Газпром» скоротив його поставки.

За словами Ю.БОЙКА, «основна проблема в тому, що є істотне похолодання в Росії, і істотно знизилося заходження в країну (природного газу до України – УНІАН)». При цьому він зазначив, що при технічній угоді в 490 млн. куб. м газу на добу зараз поставки газу до України йдуть на рівні 415 млн. куб. м газу на добу.

«Ми відбираємо газ у суворій відповідності до контракту, але через те, що не доходить газ з Росії, то, природно, він не доходить і до Європи», - зазначив міністр.