Побитого у Броварах депутата кличуть до партії Кличка

Партія «УДАР Віталія Кличка» запропонувала опозиційному депутату Броварської міськради Павлу РІЗАНЕНКУ, якого напередодні жорстоко побили невідомі, долучитися до їхньої команди.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської обласної організації партії "УДАР" з посиланням на слова голови організації Олега ВЕЛІКІНА.

Він зауважив, що в партії пов’язують побиття опозиційного депутата із його політичною діяльністю.

«Це відомий на місцевому рівні громадський активіст, який намагається захищати інтереси громади і бореться проти незаконного відчуження комунального майна. Але «один у полі не воїн», тому партія «УДАР» запропонувала Павлу РІЗАНЕНКУ свою підтримку і можливість співпраці. Командою можна зробити набагато більше», - сказав керівник Київської облорганізації «УДАРу».

На думку О.ВЕЛІКІНА, саме на таких політиків, які змогли проявити себе на місцевому рівні, повинна робитися ставка на майбутніх парламентських виборах.

«У партії «УДАР» надзвичайно ретельно відносяться до підбору майбутніх кандидатів на виборах до Верховної Ради. Ми не хочемо мати у своїх списках зрадників і «тушок». При цьому «УДАР» готовий співпрацювати з громадянським суспільством для підтримки нових людей у політиці. Не виключено, що ми запропонуємо кандидатуру Павла РІЗАНЕНКА для участі у праймеріз по одному з мажоритарних округів Київщини», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією громадської ініціативи «Маєш Право Знати», 2 лютого близько 20.30 невідомі побили опозиційного депутата Броварської міської ради (Київська область), голову громадської організації «Прозоре суспільство» П.РІЗАНЕНКА та його водія. Напад стався, коли депутат виходив з автомобіля біля під‘їзду свого будинку.

За словами помічниці депутата Аліни ДЯЧЕНКО, до П.РІЗАНЕНКА та його водія ззаду підбігли 4-5 невідомих із криками: «На землю! УБОП!», після чого почали їх бити.

У госпіталізованого депутата були виявлено ознаки струсу мозку та підозри на перелом руки.

Помічниця депутата однозначно пов’язує напад на П.РІЗАНЕНКА з його громадською і депутатською діяльністю, оскільки бізнесом він не займається. У Броварах він відомий, зокрема, своєю активною протидією відчуженню земель центрального парку «Перемога», розслідуванням законності оренди броварських муніципальних та шкільних басейнів.

Міліція порушила кримінальну справу за фактом побиття депутата Броварської міськради П.РІЗАНЕНКА та його водія за ч.2 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.