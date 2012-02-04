Янукович прирівнює енергетичну безпеку до військової

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що досвід взаємодії європейських країн в питаннях безпеки має розповсюджуватися і на питання енергетичної безпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив у своєму виступі на 48-й Мюнхенській конференції з питань безпеки.

На думку Президента, значущість енергетичної безпеки країн в майбутньому зростатиме. За словами В.ЯНУКОВИЧА, це пов'язано з прогнозованою високою залежністю держав від енергоресурсів в осяжному майбутньому.

"Український Чорнобиль і японська Фукусіма підтвердили високі ризики ядерної енергетики", - наголосив він.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що на сьогоднішній день енергетична безпека за своєю важливістю фактично порівняна з безпекою військово-політичною.

"У зв'язку з цим вважаю, що основоположні принципи нашої взаємодії в питаннях, пов'язаних з військово-політичним вимірюванням безпеки, можуть бути поширені також на енергетичну сферу", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, це питання вимагає, перш за все, системного і консолідованого підходу на основі узгоджених принципів та інструментів взаємодії, включаючи договірно-правові.

"По-перше, йдеться про зобов'язання держав не зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших, зафіксоване в Стамбульській хартії європейської безпеки 1999 року", - відзначив він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, цей ключовий принцип цілком може бути застосований і при вирішенні енергетичних проблем.

"На практиці це означає, що при імплементації енергетичних проектів визначальними мають бути економічна доцільність і дотримання екологічних вимог, а не політичні інтереси окремих держав", - переконаний він.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що саме з цієї точки зору Україна пропонує оцінювати раціональність реалізації нових проектів транспортування енергоносіїв, зокрема так званих «альтернативних» маршрутів, які часто вимагають колосальних фінансових, часових і людських витрат, а також створюють істотні загрози для навколишнього середовища.

"Тим самим, ці проекти посилюють і без того гострі економічні та екологічні проблеми і підвищують ризики в цих сферах безпеки", - наголосив він.