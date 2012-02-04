Королевська думає, що хакери боролися не за піратство, а проти влади

Масові хакерські атаки на урядові сайти яскраво продемонстрували реакцію українців на дії нинішньої влади. Про це заявила лідер УСДП, народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина») Наталія КОРОЛЕВСЬКА, коментуючи в ефірі Шустер LIVE ситуацію навколо закриття сайту EX.UA і хакерських атак на веб-ресурси держорганів.

«Я впевнена, люди, які атакували сайти, – не захищали піратство, вони виступили проти нинішньої влади. У такий спосіб вони продемонстрували своє бажання витіснити владу зі свого вільного світу в Інтернет-просторі. Адже в Інтернеті всі рівні – це територія свободи. І таке безпрецедентне втручання влади в цей простір викликало обурення та відповідну реакцію людей», – зазначила вона.

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, в нашій країні відбулася свого роду «українська зима», подібна до «арабської весни». «Українська зима» була дводенна, коли люди об`єдналися та продемонстрували, що є on-line і off-line простір, є «цифрові» та «аналогові» люди. І «цифрові» люди сьогодні на порядок розумніші за «аналогову» оффлайнову владу, і вони можуть об`єднатися та домогтися від неї капітуляції. Влада капітулювала за 2 дні, тому що зрозуміла – розумні «цифрові» люди можуть сьогодні перемогти, бо «транзисторні» – вже залишилися в минулому. Це серйозна on-line сила, яка себе продемонструвала», – наголосила депутат.

Лідер УСДП переконана, що нинішньому режиму з цього потрібно зробити висновки: далі провокувати людей – це наражатися на протистояння. «Тут у жодному разі не йдеться про підтримку піратства: ми всі виступаємо на захист авторських прав. Адже всі прекрасно розуміють, що наша музика, наші автори можуть писати та розвиватися тільки тоді, коли у них буде для цього ресурс. Проте вторгнення в Інтернет – це вторгнення у свободу людей», – заявила політик.

«Не так страшна влада, як її малюють. І люди це чудово показали!», – зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Нагадаємо, 31 січня п. р. хакерської атаки зазнали сайти Президента України і МВС.

1 лютого ввечері став недоступний Урядовий портал. Також не можна було зайти на сайт правлячої Партії регіонів.

2 лютого не працювали сайти МВС, Конституційного Суду, Національного банку, СБУ.

3 лютого сайти державних установ працювали у нормальному режимі, крім сайту Служби безпеки.

Проблеми з роботою сайтів органів влади почалися після того, як правоохоронці 31 січня закрили найбільший український портал файлообміну ЕХ.ua. На ресурсі ЕХ.ua усі бажаючі могли безкоштовно завантажувати фільми, музику, програмне забезпечення. У соціальних мережах з’явилися заклики атакувати сайти державних органів України. При цьому власники ЕХ.ua заявили, що не мають стосунку до хакерських атак і закликали своїх прихильників не порушувати закон.

2 лютого Печерське районне управління Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Києві відкликало вимогу про блокування доменного імені Ex.ua. "Кримінальна справа не припинялася, вона розслідується, просто у слідчого наразі немає достатніх підстав для припинення роботи сайту", - зазначили в ГУ МВС Києва.