Ющенко вибрав прем’єра для Криму
Поки що він працює директором Кримської енергосистеми
Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав попередню згоду на призначення на посаду голови Ради Міністрів АРК Віктора ПЛАКІДИ, нині працює директором Кримської електроенергетичної системи ДП НЕК «Укренерго».
Як повідомляє прес-служба глави держави, про це йшлося сьогодні під час робочої зустрічі Президента з головою Верховної Ради АР Крим Анатолієм ГРИЦЕНКОМ, у ході якої відбулися консультації щодо кандидатури на посаду голови Ради міністрів АРК, якого, за згодою глави держави, призначає Верховна Рада Автономії.
Сьогодні Президент також дав згоду на звільнення з посади голови Ради міністрів АР Крим Анатолія БУРДЮГОВА у зв’язку із закінченням терміну повноважень.
В.ПЛАКІДА, який також був присутній на зустрічі, виклав Президентові своє бачення економічного розвитку кримської автономії.
Серед інших тем, які обговорювалися на зустрічі глави держави з керівником кримського парламенту, – соціально-економічна ситуація в АРК, підготовка до курортного сезону, земельні питання.
Президент і голова Верховної Ради Криму висловили переконання, що відносини між кримською і центральною владою мають ґрунтуватися на взаємній довірі. Вони наголосили, що така позиція представників влади всіх рівнів сприятиме розвитку регіонів та вирішенню соціально-економічних проблем як в державі в цілому, так і в її областях.
У зустрічі також узяв участь глава Секретаріату Президента Олег РИБАЧУК.