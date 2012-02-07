Карпачова вважає, що Україні потрібні ще одні вибори

Київ. 7 лютого. УНІАН. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА вважає, що омбудсмена треба обирати на виборах всенародно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Н.КАРПАЧОВА сказала на засіданні парламенту під час відповідей на запитання після виголошення нею щорічної доповіді про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні.

Вона зазначила, що «ця посада уповноваженого не належить КАРПАЧОВІЙ, ця посада належить всьому українському народу».

Н.КАРПАЧОВА переконана, що при внесенні змін до Конституції України необхідно передбачити норму про те, що уповноважений з прав людини має обратися всенародно.

Як відомо, тепер уповноважений ВР з прав людини обирається у парламенті України шляхом голосування бюлетенями і за його кандидатуру мають проголосувати не менше 226 народних депутатів.

«Попри те, що вони (люди – УНІАН) обирають народних депутатів, дають кредит довіри, але ця посада (йдеться про омбудсмена – УНІАН), мені здається, має проходити всенародне обрання», - сказала Н.КАРПАЧОВА.