Від Арбузова пішов заступник - довгожитель НБУ

Володимир Кротюк, який пропрацював у правлінні НБУ 11 років, пішов у відставку.

Заступника голови Національного банку України (НБУ) Володимира Кротюка сьогодні, 7 лютого, звільнено з посади.

Як йдеться в офіційному повідомленні прес-служби НБУ, В.Кротюка звільнено «у зв'язку з відставкою згідно з поданою ним заявою».

Замість нього виконуючим обов'язки (в.о.) заступника голови НБУ призначено директора Фінансового департаменту Нацбанку Валерія Прохоренка.

Нагадаємо, В.Кротюк є «довгожителем» у складі правління регулятора — туди його заступником голови з нагляду за комерційними банками взяв ще у 2000 році Володимир Стельмах (до цього, ще за Ющенка, той був директором юридичного департаменту НБУ).

Його останнє затвердження (призначення) у складі правління НБУ відбулося 19 січня 2011 року, коли на той момент ще «свіжоспечений» глава Нацбанку Сергій Арбузов на вимогу закону скоротив кількість членів правління з 16 до 11.

В.Кротюк запам'ятався перш за все тим, що був тимчасовим адміністратором «Промінвестбанку» у кризові 2008-2009 роки.

Дзеркало тижня