Гриценко: Янукович був би змушений звільнити Тимошенко

«Якщо говоримо серйозно про звільнення Юрія ЛУЦЕНКА і Юлії ТИМОШЕНКО, то це можливо лише тоді, коли суспільство буде тиснути на Президента України». Таку думку в інтерв’ю газеті «Львівська пошта» висловив голова партії «Громадянська позиція» Анатолій ГРИЦЕНКО.

Він переконаний, якби навколо Качанівської колонії хоча б з тиждень стояло 50 тисяч людей, Президент був би змушений звільнити Ю.ТИМОШЕНКО.

«Оскільки їх нема, то Віктор ЯНУКОВИЧ може діяти безкарно. Але так довго продовжуватися не буде, бо вибори у жовтні змінять ситуацію кардинально», - вважає А.ГРИЦЕНКО.

Лідер «Громадянської позиції» наголосив, коли опозиція після парламентських виборів отримає стійку більшість у парламенті, яка не буде тушками тікати під прапори В.ЯНУКОВИЧА, то «на першому ж голосуванні вся країна і вся Європа побачать, що ЧЕЧЕТОВ підняв руку догори, а результат протилежний».

«Це означатиме, що уряд В.ЯНУКОВИЧА буде заблокований і не проведе більше жодного корупційного закону», - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

Саме тому, за його словами, сьогодні вкрай важливо, щоб люди зрозуміли значення жовтневих виборів.

«Важливо, щоб люди відчули себе громадянами, не продавали свій голос, обов’язково пішли на вибори. Нехай вони перевіряють кожного кандидата. Але я радив би оцінювати їх не за словами, а за справами. Бо красивих слів, роликів на телебаченні, біл­бордів буде багато», - заявив А.ГРИЦЕНКО.