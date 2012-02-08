Нардеп вважає, що кримського спікера має вернути до тями прокуратура

Народний депутат від партії «Наша Україна» Лілія ГРИГОРОВИЧ заявляє, що абсурдне «невдоволення» кримського спікера Володимира КОНСТАНТИНОВА тим, що кореспонденцію до парламенту АРК органи центральної влади направляють українською мовою, є зухвалою провокацією, антидержавною по суті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», на переконання Л.ГРИГОРОВИЧ, такі заяви В.КОНСТАНТИНОВА в першу чергу свідчать про його неосвіченість та професійну неготовність до роботи в органах місцевого самоврядування.

«Відповідно до Конституції України та, у тому числі, Конституції АРК, українська мова є державною й обов`язковим засобом спілкування при здійсненні повноважень органами державної влади та місцевого самоврядування. Тобто російська мова у роботі кримського парламенту може використовуватися лише поряд з українською, але не замість неї», - наголосила депутат.

«Якщо КОНСТАНТИНОВ цього не знає або свідомо ігнорує, то органи прокуратури мають йому пояснити, що невиконання законів та Конституції України є підставою для притягнення до кримінальної відповідальності», - зазначила В.ГРИГОРОВИЧ.

«У цьому разі «Наша Україна» гарантує, що, відповідно до чинного законодавства, у разі нерозуміння ним української, матеріали кримінальної справи будуть перекладені на російську», - сказала депутат.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада Криму створила робочу групу з моніторингу функціонування російської мови та інших національних мов автономної республіки у сферах освіти, культури, фармакології, нотаріаті, судочинстві, в діяльності правоохоронних органів, торгівлі, рекламі і телерадіомовленні.

Йдеться про дотримання статті 10 Конституції України і статей 10-14 Конституції Криму.

"(Дратує) те, що багато міністрів починають звертатися до нас українською мовою... Знову пішло листування (українською), знову починаємо відкатуватися назад", - сказав спікер кримського парламенту В.КОНСТАНТИНОВ 7 лютого після засідання президії ВР Криму, де була створена робоча група.

Він повідомив, що парламент Криму готує звернення про ухвалення закону про мови, яке планується розглянути на найближчому пленарному засіданні в лютому.

"Поки кіно в Сімферополі ми не дивитимемося російською мовою, нічого доброго не буде", - сказав В.КОНСТАНТИНОВ.