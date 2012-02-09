У МЗС розповіли, коли до Тимошенко пустять іноземних лікарів

У Міністерстві закордонних справ очікують, що іноземні лікарі з 13 лютого приступлять до обстеження стану здоров’я колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, яка відбуває покарання у Качанівській колонії в Харкові.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Департаменту інформаційної політики МЗС.

Як зазначили в департаменті, 8 лютого в Міністерстві закордонних справ пройшла координаційна зустріч з послами Канади та Німеччини в Україні за участю представників Міністерства охорони здоров’я та Державної пенітенціарної служби.

Українська сторона вкотре підтвердила свою готовність прийняти іноземних спеціалістів з тим, щоб спільна медична комісія змогла розпочати свою роботу у найкоротші терміни. Однак через невирішеність низки технічних питань, зокрема, через відсутність повного пакету належним чином оформлених документів, іноземні спеціалісти не змогли розпочати свою роботу 8 лютого, як це пропонувалося українською стороною раніше, підкреслили в МЗС.

За даними зовнішньополітичного відомства, на сьогоднішній день тільки німецька сторона передала всі необхідні документи, засвідчені в передбаченому законодавством порядку. «Натомість ми очікуємо на належним чином оформлені документи канадської сторони, що дозволить залучити канадських спеціалістів до роботи спільної медичної комісії в рамках українського правового поля», - йдеться у повідомленні.

Також, повідомили в МЗС, досі українською стороною не отримано переліку медичного обладнання та відповідних документів, які планується ввезти на територію України для проведення обстеження Ю.ТИМОШЕНКО.

«Переконані, що ці питання будуть врегульовані у найкоротші терміни, що дозволить створити необхідне правове поле для роботи спільної медичної комісії з 13 лютого ц.р.», - підкреслили в Департаменті інформаційної політики МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого захисник екс-прем`єр-міністра Сергій ВЛАСЕНКО заявив, що влада України перешкоджає організації незалежного обстеження стану здоров`я Ю.ТИМОШЕНКО.

"Держава в особі Міністерства охорони здоров`я, Генеральної прокуратури, Державної пенітенціарної служби весь час ставлять якісь перепони цьому", - сказав С.ВЛАСЕНКО.

"Німецькі та канадські лікарі готові приїхати у будь-який момент. При цьому українська влада вже другий тиждень придумує якісь відмовки", - додав захисник екс-прем`єр-міністра.