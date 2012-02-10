Про нового міністра оборони вже складають анекдоти?

Народний депутат від фракції "БЮТ-Батьківщина" Юрій ПРОКОПЧУК сумнівається у професійності нового міністра оборони Дмитра САЛАМАТІНА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат заявив журналістам.

«Про яку професійність можна говорити? Вже зараз, після перших повідомлень про його призначення, в армійському середовищі з’явився анекдот, що тепер у Збройних Силах будуть вивчати в основному тільки кулачні бої», - сказав Ю.ПРОКОПЧУК.

Він нагадав, що Д.САЛАМАТІН неодноразово був помічений у бійках у сесійній залі. «Таке призначення говорить про те, що зараз з боку ЯНУКОВИЧА у всі силові структури нав’язуються такі люди, які будуть сприяти фальсифікаціям під час виборів», - сказав Ю.ПРОКОПЧУК.

За словами народного депутата, саме тому на високі посади призначаються люди, які могли б виконувати всі накази В.ЯНУКОВИЧА. «Іншої, зокрема, професійної підстави для призначення САЛАМАТІНА я не бачу», - сказав він.