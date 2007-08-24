Шуфрич з політичних мотивів реагує на будь-який димок

Міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор Шуфрич заявив, що в історії пожежогасіння ліквідація лісової пожежі в Херсонській області буде однією з найблискучіших і результативніших операцій. Про це повідомляє сайт ПР.

За його словами, зараз в окремих місцях відбувається задимлення трави, яку вмить заливають водою, хоча їй можна було дати можливість просто вигоряти без всякої загрози. «З огляду на те, що сюди стягнуті такі сили, у тому числі і по політичних мотивах, ми реагуємо на будь-який димок», - пыдкреслив глава МНС.

«За кордоном подібні пожежі гасять тижнями, ми ж справилися за добу. Причому за кордоном ніхто нікого ні в чому не звинувачує, а просто все об`єднуються для того, щоб зупинити біду», - підкреслив Шуфрич.