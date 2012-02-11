Рідні Тимошенко отримують найтривожніші попередження

Донька Юлії ТИМОШЕНКО Євгенія не піде на парламентські вибори восени.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора на прес-конференції у Дніпропетровську повідомила голова Дніпропетровської обласної організації партії «Батьківщина», тітка екс-прем’єра України Антоніна УЛЯХІНА.

«Женя ТИМОШЕНКО не займається політикою, вона займається свободою своєї матері. Женя двічі на тиждень відвідує Качанівську колонію, і як ніхто інший добре обізнана в ситуації з матір’ю», - наголосила А.УЛЯХІНА.

За її словами, родина Ю.ТИМОШЕНКО та її родичі «безкінечно отримують з боку влади через різні джерела попередження, що кінцевою метою є знищення Ю.ТИМОШЕНКО особисто».

А.УЛЯХІНА також повідомила, що у неї особисто також немає амбіцій балотуватися до парламенту.

«Я б з більшим задоволенням їздила до Києва в гості до Юлії ТИМОШЕНКО, ніж зараз до Качанівської колонії», - заявила А.УЛЯХІНА.

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Як повідомляв УІНАН, вчора донька екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Євгенія подала до Генеральної прокуратури заяву про катування її матері в Качанівській виправній колонії.

Про це Є.ТИМОШЕНКО повідомила журналістам на виході з Генеральної прокуратури.

«Я подала заяву про злочин, який весь час скоюється проти моєї матері. Цей злочин полягає в тому, що її незаконно засудили і їй не надають медичну допомогу, вона весь час знаходиться у стані відчуття болю і не може рухатись», - сказала Є.ТИМОШЕНКО.

Водночас, зауважила донька Ю.ТИМОШЕНКО, її матір примушують рухатись і виконувати якісь фізичні вправи.

Також катуванням Є.ТИМОШЕНКО вважає те, що медичні працівники фальсифікують дані про стан здоров’я її матері. «Коли вона втрачає свідомість на дві години, наступного дня кажуть, що цього не було», - зауважила вона.

До катувань вона віднесла також те, що в камері, де утримувалась Ю.ТИМОШЕНКО, весь час горіло світло. «Вони катують людину світлом, відеонаглядом, тому ми цей факт виклали в заяві, і сподіваюсь, що прокуратура відкриє кримінальну справу за цим фактом», - сказала Є.ТИМОШЕНКО.

Її адвокат Микола ЄРЬОМЕНКО повідомив, що в заяві Є.ТИМОШЕНКО вимагає порушити кримінальну справу за фактом катування її матері. Він пояснив, що це ст. 127 Кримінально-процесуального кодексу. «У зв’язку з тим, що це катування здійснюється групою осіб, об’єднаних у злочинну організацію, в діях цих осіб є ознаки злочину, передбачені Кримінальним кодексом», - сказав він.

Адвокат пояснив, що цією заявою вони запустили правовий механізм, який дозволяє захищати людей від катування.

«Йдеться не лише про можливість притягувати до відповідальності за національним законодавством винних у катуваннях, а й у випадку, якщо цей механізм не спрацює і не захистить людину від катувань, можна запускати механізм міжнародний», - сказав він, додавши, що йдеться про оскарження таких дій в міжнародних трибуналах, як було неодноразово в історії.