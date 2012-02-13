З вулиць Києва вже вивезли 181 тисячу тонн снігу

З початку зими зі столичних вулиць вивезено 181 тис. тонн снігу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА з посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор»., роботи з очищення дорожньої мережі та вивезення снігу з автошляхів міста тривають.

За інформацією, яка надійшла від районних держадміністрацій, упродовж вихідних (11-12 лютого) у прибиранні території міста від снігу було задіяно 2 тис. 962 працівників комунальних служб міста та 331 одиницю техніки.

З метою безпечного пересування киян вулицями міста за минулу добу від бурульок очищено 19 козирків (дахів) і 38 небезпечних місць огороджено обмежувальними стрічками.