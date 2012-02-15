Україна вимагає повернути частину об'єктів Чорноморського флоту

05:14, 15 лютого 2012
Політика
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Питання обговорювали Лавров и Грищенко

Українаможеобкластиподаткамиоб`єктибази російськогоЧорноморськогофлоту, що використовуютьсяне за прямимпризначенням,якщоціоб`єкти небудутьповернутіСевастополю,пишегазета"КоммерсантЪ".

За інформацієювидання, темаперебуваннявКримуЧорноморськогофлотуактивнообговорюваласянапередоднінапереговорахголовиМЗСРФСергіяЛавровазйого українськимколегоюКостянтином ГрищенкомвНижньомуНовгороді.Проце газетіповідомивспіврозмовникв українськійделегації.

Якповідомляє видання,хоча2010році Київотримавзнижкунагазвобміннапродовження договоруорендибазивСевастополідо 2047року,насьогоднішнійденьв Українивиниклипретензії.

"Українівимагаєобкластиподаткамирядоб`єктівбази, що використовуютьсяне за прямимпризначенням, або повернутиціоб`єктиСевастополю.Крімцього Київмає наміробкластимитомчастинуввезенихдляпотребфлотуРФтоварів",- пишевидання.

Сторонитакі незмоглидомовитись у вівторокзданого питання,додає "Комерсант".

 

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