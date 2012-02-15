Україна вимагає повернути частину об'єктів Чорноморського флоту

Питання обговорювали Лавров и Грищенко

Українаможеобкластиподаткамиоб`єктибази російськогоЧорноморськогофлоту, що використовуютьсяне за прямимпризначенням,якщоціоб`єкти небудутьповернутіСевастополю,пишегазета"КоммерсантЪ".



За інформацієювидання, темаперебуваннявКримуЧорноморськогофлотуактивнообговорюваласянапередоднінапереговорахголовиМЗСРФСергіяЛавровазйого українськимколегоюКостянтином ГрищенкомвНижньомуНовгороді.Проце газетіповідомивспіврозмовникв українськійделегації.



Якповідомляє видання,хоча2010році Київотримавзнижкунагазвобміннапродовження договоруорендибазивСевастополідо 2047року,насьогоднішнійденьв Українивиниклипретензії.



"Українівимагаєобкластиподаткамирядоб`єктівбази, що використовуютьсяне за прямимпризначенням, або повернутиціоб`єктиСевастополю.Крімцього Київмає наміробкластимитомчастинуввезенихдляпотребфлотуРФтоварів",- пишевидання.



Сторонитакі незмоглидомовитись у вівторокзданого питання,додає "Комерсант".

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