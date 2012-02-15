Вищий спецсуд витребував матеріали "газової справи" Тимошенко

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ витребував матеріали "газової справи" екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з Печерського районного суду Києва.

Про це УНІАН повідомив адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Олександр ПЛАХОТНЮК.

"Вищий спецсуд витребував матеріали з Печерського суду. Після того, як вони надійдуть, протягом місяця має бути визначена дата розгляду касації", - сказав О.ПЛАХОТНЮК.

За його словами, якби Вищий спецсуд вирішив не розглядати касацію, то він би не витребував матеріали справи.

Довідка УНІАН. 11 жовтня 2011 року Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі за перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів із Росією в 2009 році.

Апеляційний суд Києва 23 грудня залишив вирок у силі.

30 грудня Ю.ТИМОШЕНКО було етаповано з Київського СІЗО до Качанівської жіночої колонії №54 у Харкові.

26 січня 2012 року адвокати екс-прем`єра подали касаційну скаргу на вирок Печерського райсуду Києва, яким вона була засуджена до 7 років позбавлення волі.