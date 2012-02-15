Азарова через Facebook попросили привезти дрова

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ розкритикував роботу соціальних служб і Міністерства соціальної політики.

Як передає кореспондент УНІАН, критику М.АЗАРОВ висловив сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

Він відзначив, що нещодавно під час спілкування з користувачами Facebook одержав повідомлення від молодої мами з Чернівецької області з проханням допомогти у забезпеченні дровами. За словами М.АЗАРОВА, таке прохання вразило його до глибини душі.

«Одержав я на сторінці Facebook звернення від молодої мами з Чернівецької області. Знаєте, що вона просила у прем`єр-міністра? Дров, аби обігріти старий будинок, в якому батьки рятують хвору дитину. Мороз, завірюхи, і нікому до людей немає діла», - сказав М.АЗАРОВ. Він повідомив, що сім`я навіть не зверталася в органи місцевої влади по допомогу, бо не сподівалася одержати допомогу.

«У селі загальна думка: звертайся не звертайся – допомоги не дочекаєшся», - сказав М.АЗАРОВ. При цьому він відзначив, що після дзвінка з Києва місцева влада надала необхідну допомогу цій сім`ї.

«Звичайно, після дзвінка з Києва і обласна, і районна адміністрація кинулися на допомогу, і дрова привезли, і лікаря для дитини, і взяли на облік, як соціально незахищену сім’ю. Але це ж абсурд. У 21 столітті в центрі Європи так вирішувати проблеми. Інтернет дозволив з гірського села достукатися прямо до уряду, а до місцевої влади люди навіть не стукають. Я просто шокований. Очевидно, у нас назріла дуже вимоглива розмова про те, як держава піклується про своїх громадян, особливо соціально незахищених. Вони також мають право на гідне життя і повагу.», - наголосив М.АЗАРОВ.

Прем`єр заявив, що «ми повинні ретельно і критично проаналізувати, як працює наша система соціального захисту». «НАДРАГА (Василь НАДРАГА – перший заступник міністра соціальної політики), до тебе звертаюся – як працює наша система соціального захисту? Мовчиш.», - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що одне з наступних засідань уряду буде присвячено аналізу ситуації в соціальній сфері.