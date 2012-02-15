Червонописький: спиною до влади повернулася підтанцьовка Королевської

Голова Української спілки ветеранів Афганістану Сергій ЧЕРВОНОПИСЬКИЙ висловив жаль, що деякі афганські організації політизували вшанування пам`ять воїнів, загиблих в Афганістані.

Про це він сказав УНІАН, коментуючи сьогоднішній вчинок представників організації «Ніхто крім нас».

За словами С.ЧЕРВОНОПИСЬКОГО, він особисто цього не бачив, але після церемонії йому розповіли, що близько 40-50 представників організації «Ніхто крім нас» вчинили суто політичну акцію, розвернувшись спиною до Президента.

«Наскільки я знаю, це організація є політичною підтанцьовкою Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ…», - наголосив С.ЧЕРВОНОПИСЬКИЙ.

Він нагадав, що протягом останніх двох днів він звертався до всіх політиків із закликом не робити із «цього святого дня для афганців якісь політичні акції».

«Шкода, що люди не почули нас… Бог їм суддя.. Але я вважаю, що проводити в такий день політичні акції вкрай непорядно», - наголосив голова Української спілки ветеранів Афганістану.

За інформацією ряду ЗМІ, ветерани-афганці ще з 8.00 зібралися біля пам`ятника воїнам-інтернаціоналістам Києві. Проте підійти до монумента їм не вдавалося, адже шлях перегородила металева огорожа і співробітники охорони В.ЯНУКОВИЧА. У результаті воїнам-афганцям довелося близько 1,5 години стояти на морозі, чекаючи появи глави держави, який затримувався. Ветерани вишикувалися приблизно у 50 м від пам`ятника. Коли приїхав В.ЯНУКОВИЧ, вони по команді командирів розвернулися до Президента спинами.

Афганці змогли покласти квіти до пам`ятника лише після від`їзду В.ЯНУКОВИЧА.