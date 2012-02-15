«Афганці» повернулися спиною до влади у відповідь на постійну зневагу
Була спонтанна реакція на паркан?
Заступник голови правління ВГО "Ніхто крім нас" Володимир СЕРДЮК заявляє, що сьогодні представники його організації повернулися спиною до влади, яка вже давно повернулася спиною до воїнів-афганців.
Про це він сказав кореспонденту УНІАН, коментуючи сьогоднішній вчинок представників його організації, які повернулися спиною до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА під час покладання ним квітів до пам`ятника воїнам-інтернаціоналістам, яка проходила у Києві з нагоди чергової річниці виведення радянських військ з Афганістану.
«Ми повернулися спиною до влади, до системи, яка існує 20 років по відношенню до нас, як повернулася до нас спиною, до всіх ветеранів і систематично порушує свої зобов’язання перед ними», - сказав В.СЕРДЮК.
Він запевнив, що ця акція не планувалася заздалегідь, а виникла спонтанно: «Ніякої підготовки не було, ми прийшли до пам’ятника, а нас відгородили забором».
За словами В.СЕРДЮКА, сьогоднішнє свято більше належить їм, ніж представникам влади, у тому числі Президенту. Більше того, сказав він, представники ВГО «Ніхто крім нас» впевнені, що В.ЯНУКОВИЧ «мав би спочатку вшанувати своєю увагою живих ветеранів, а потім вшановувати мертвих».
За інформацією ряду ЗМІ, ветерани-афганці ще з 8.00 зібралися біля пам`ятника воїнам-інтернаціоналістам Києві. Проте підійти до монумента їм не вдавалося, адже шлях перегородила металева огорожа і співробітники охорони В.ЯНУКОВИЧА. У результаті воїнам-афганцям довелося близько 1,5 години стояти на морозі, чекаючи появи глави держави, який затримувався. Ветерани вишикувалися приблизно у 50 м від пам`ятника. Коли приїхав В.ЯНУКОВИЧ, вони по команді командирів розвернулися до Президента спинами.
Афганці змогли покласти квіти до пам`ятника лише після від`їзду В.ЯНУКОВИЧА.