«Афганці» повернулися спиною до влади у відповідь на постійну зневагу

Заступник голови правління ВГО "Ніхто крім нас" Володимир СЕРДЮК заявляє, що сьогодні представники його організації повернулися спиною до влади, яка вже давно повернулася спиною до воїнів-афганців.

Про це він сказав кореспонденту УНІАН, коментуючи сьогоднішній вчинок представників його організації, які повернулися спиною до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА під час покладання ним квітів до пам`ятника воїнам-інтернаціоналістам, яка проходила у Києві з нагоди чергової річниці виведення радянських військ з Афганістану.

«Ми повернулися спиною до влади, до системи, яка існує 20 років по відношенню до нас, як повернулася до нас спиною, до всіх ветеранів і систематично порушує свої зобов’язання перед ними», - сказав В.СЕРДЮК.

Він запевнив, що ця акція не планувалася заздалегідь, а виникла спонтанно: «Ніякої підготовки не було, ми прийшли до пам’ятника, а нас відгородили забором».

За словами В.СЕРДЮКА, сьогоднішнє свято більше належить їм, ніж представникам влади, у тому числі Президенту. Більше того, сказав він, представники ВГО «Ніхто крім нас» впевнені, що В.ЯНУКОВИЧ «мав би спочатку вшанувати своєю увагою живих ветеранів, а потім вшановувати мертвих».

За інформацією ряду ЗМІ, ветерани-афганці ще з 8.00 зібралися біля пам`ятника воїнам-інтернаціоналістам Києві. Проте підійти до монумента їм не вдавалося, адже шлях перегородила металева огорожа і співробітники охорони В.ЯНУКОВИЧА. У результаті воїнам-афганцям довелося близько 1,5 години стояти на морозі, чекаючи появи глави держави, який затримувався. Ветерани вишикувалися приблизно у 50 м від пам`ятника. Коли приїхав В.ЯНУКОВИЧ, вони по команді командирів розвернулися до Президента спинами.

Афганці змогли покласти квіти до пам`ятника лише після від`їзду В.ЯНУКОВИЧА.