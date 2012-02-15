Власенко заявляє про чергову «війну» медиків під камерою Тимошенко

Канадські медики досі не можуть обстежити екс-прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО.

«Станом на 16.30 лікарі з Канади, які входять до складу міжнародної медичної комісії, що займається обстеженням Юлії ТИМОШЕНКО, не можуть розпочати обстеження», - заявив її захисник Сергій ВЛАСЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина».

За його словами, «чиновники МОЗ вимагають від міжнародних медиків порушити правила конфіденційності відносин між лікарями та пацієнтами і надати «медикам від Банкової» доступ до результатів обстеження Юлії ТИМОШЕНКО».

Захисник екс-прем‘єра також заявив, що чиновники від МОЗ також «примушують Юлію ТИМОШЕНКО дати дозвіл на те, щоб міжнародні лікарі надали чиновникам від МОЗ результати медичних досліджень».

«Перешкоджання роботі міжнародної медичної комісії робиться з метою маніпуляції з інформацією щодо стану здоров‘я Юлії ТИМОШЕНКО», - наголосив С.ВЛАСЕНКО.

Водночас Державна пенітенціарна служба України інформує, що станом на 16.00 триває обстеження стану здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО канадськими та українськими лікарями, включеними до складу комісії.

Як повідомляв УНІАН, захисник екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО сподівається, що вже найближчим часом буде оприлюднено результати обстеження його підзахисної, який проводили іноземні лікарі. Про це нардеп заявив сьогодні на прес-конференції.

Він висловив сподівання, що конверт з результатами обстеження німецькими лікарями уже знаходиться в Ю.ТИМОШЕНКО. Захисник додав, що конверт з цими результатами був переданий медичному працівнику Качанівської колонії за умови, що цей конверт обов’язково потрапить до рук Ю.ТИМОШЕНКО.

С.ВЛАСЕНКО також повідомив, що, за інформацією, яка є в нього, німецькі лікарі вчора обстежили ТИМОШЕНКО, і уже відбули додому, а канадські лікарі продовжують обстеження.

«Сподіваюсь, що остаточні результати будуть оприлюднені вже найближчими днями», - сказав С.ВЛАСЕНКО, додавши, що інформація про стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО буде надана також і суспільству, крім тієї, яка має конфіденційний характер.

Відповідаючи на запитання, чи не боїться захист Ю.ТИМОШЕНКО, що працівники Державної пенітенціарної системи оприлюднять неправдиву інформацію, яка нібито надана їм німецькими лікарями, С.ВЛАСЕНКО висловив сподівання, що влада все ж на це не піде. «Якщо буде оприлюднена якась не така інформація, то Юлія Володимирівна дасть дозвіл на розповсюдження інформації німецькими лікарями», - сказав він.