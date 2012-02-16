Українські медики кажуть, що іноземці підтвердили діагноз Тимошенко

Іноземні фахівці підтвердили ті висновки, які раніше були зроблені українськими медиками. Про це як повідомляє Державна пенітенціарна служба України , заявив головний терапевт України, професор Василь Нетяженко.

Лікарі підкреслили, що оперативного втручання (операції) ув’язнена Ю. Тимошенко не потребує.

Висновки та рекомендації незалежної медичної комісії були передані до Державної пенітенціарної служби.

За словами членів медичної комісії, Тимошенко відмовилась від загального аналізу крові, не зважаючи на рекомендації німецьких, канадських та українських фахівців. На переконання запрошених для проведення обстеження медиків, результати аналізу крові є невід’ємною складовою будь-якого медичного обстеження.

Як наголосила голова медичної комісії Раїса Моїсеєнко, жодних спірних питань щодо організації роботи комісії у лікарів не виникало.

За словами Василя Нетаженко, під час роботи комісії, фахівці постійно обмінювались думками. Для зручності було запрошено перекладача, хоча канадські лікарі вільно володіли українською мовою. Він також підкреслив, що ДПтС забезпечила спеціалістів усім необхідним для проведення обстеження медичним обладнанням, інструментами, тестовими системами, електрокардіографом тощо.