Регіоналу цікаво, що приховує Тимошенко навіть від іноземних лікарів

Народний депутат України, член парламентської фракції Партії регіонів Владислав Забарський вважає, що Тимошенко відмовляється здавати кров навіть іноземним лікарям тому, що їй є що приховувати. Про це політик сказав "Главкому" у четвер, 16 лютого.

«Мене здивувало, що Тимошенко навідріз відмовилася здавати кров навіть іноземним лікарям, яких вона так звала і чекала. Що можуть сказати лікарі без аналізу крові, адже це перше, що вони роблять для встановлення діагнозу? Їх висновки можуть будуватися тільки на припущеннях », - заявив політик.

Владислав Забарський також констатував, що в іноземних медиків було все необхідне обладнання. «Тим, більше, що німці свято шанують лікарську таємницю, навіть результат обстеження запечатали в конверт», - підкреслив він.

«Я не хочу придумувати, що лікарі можуть знайти в крові Тимошенко. Багато хто вже робили припущення і нафантазували. Але не може не викликати обурення сам факт, що екс-прем`єр боїться це робити. Адже якщо людині погано, вона здасть будь-який аналіз заради встановлення правильного діагнозу та ефективного лікування. Це якщо болить. А якщо не болить - тоді можна маніпулювати громадською думкою, кликати лікарів-за кордону і при цьому відмовлятися їх приймати. А коли зарубіжні фахівці, нарешті, приступають до огляду Тимошенко - вона не здає їм кров. Напрошується питання: якщо тобі так погано, як ти кажеш, чому ти не хочеш допомогти собі сама?» - зазначив депутат.

Він висловив думку, що хвороба Тимошенко - це спеціальна «помаранчева хвороба». «Ющенко не здає кров, оскільки боїться, що в ній нічого не знайдуть, а Тимошенко, навпаки, боїться, що знайдуть не те, що вона хоче», - переконаний Владислав Забарський.

«Я розумію, що Тимошенко - великий фахівець лікувати себе і оточуючих від неіснуючих хвороб. Коли вона була прем`єром, то «лікувала» всю країну від «свинячого грипу», витратила мільйони на таблетки «Таміфлю», які виявилися мало кому потрібні, але дехто на них добре заробив. У «Таміфлю» вийшов термін придатності, і тепер їх треба утилізувати за окрему плату», - підсумував політик.