Томенко каже, що попри чистки, в уряді ще багато «україножерів»

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО вважає, що в уряді, попри кадрові зміни, залишаються посадовці, діяльність яких не відповідає інтересам України.

Про це він заявив сьогодні журналістам, перебуваючи на Черкащині, повідомили УНІАН в прес-службі М.ТОМЕНКА.

За словами М.ТОМЕНКА, нині стало модним представникам влади робити заяви, що в уряді наводиться лад шляхом кадрових рішень. Зокрема, серед таких називають кадрові рішення щодо звільнення з посади секретаря РНБОУ Раїси БОГАТИРЬОВОЇ, яка була призначена ще попередньою владою. “Нинішні очільники, м`яко кажучи, довго думали, щоб замінити БОГАТИРЬОВУ, оскільки вже пройшло два роки з моменту, коли ЯНУКОВИЧ став Президентом”, - додав він. Віце-спікер зауважив, що ще сумнішою є ситуацію “з боротьбою з україножерами та україножерством в уряді”. За словами М.ТОМЕНКА, не таємниця, що навіть самі представники влади обговорюють, що “такі україножери” в уряді є і з ними будуть боротися. “Оскільки вони досі залишаються в уряді вже майже два роки, то це означає, що поки вони перемагають владу. Будемо сподіватися, що влада буде захищати українські інтереси, освіту та культури і поборе “україножерів”, - сказав М.ТОМЕНКО.

Як повідомлялося, в ефірі одного з каналів радник Президента Ганна ГЕРМАН повідомляла, що найближчим часом планується ухвалити нову стратегію гуманітарної політики, і в ній вже не буде місця україножерам.