БЮТ спростовує інформацію про побиття фотокора газети ”Сегодня”

Блок Юлії Тимошенко спростовує інформацію про те, що 26 серпня ввечері в Одесі представниками БЮТ було побито фотокореспондента газети "Сегодня".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі блоку.

"Ми передзвонили в наш Одеський виборчий штаб і з’ясували, ніякого побитя журналіста газети "Сегодня" не було”, - повідомили в прес-службі.

При цьому наголосили, що ця інформація "не відповідає дійсності".

БЮТ розцінює подібну інформацію як провокацію з боку Партії регіонів. "Це - провокація Партії регіонів проти візиту Юлії Тимошенко на Схід і ПівденьУкраїни, оскільки за останніми даними рівень підтримки БЮТ значно зріс. Очевидно, саме ріст підтримки Ю.ТИМОШЕНКО роздратував Партію регіонів і вони вдалися до таких заходів”, - наголошує прес-служба БЮТ.

Як повідомляв УНІАН, газета «Сегодня» вмістила матеріал про те, що 26 серпня, в Одесі близько 22.30 було побито фотокореспондента одеської редакції «Сегодня» Олександра ЛЕСІКА. За даними газети, О.ЛЕСІК за завданням редакції робив фоторепортаж з мітингу лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО. Мітинг проходив на стадіоні «Спартак» в Одесі. За даними «Сегодня», Приморський РВВС Одеси зареєстрував заяву за фактом хуліганських дій проти співробітника газети «Сегодня». О.ЛЕСІК також додав до заяви медичну довідку про отримані під час побиття травми.