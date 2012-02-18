Вітренко: Янукович розуміє, що його закатають в асфальт

Лідер Прогресивної соціалістичної партії України Наталія ВІТРЕНКО вважає, що Президент Віктор ЯНУКОВИЧ не пішов на інтеграцію з Росією через страх втратити свої мільярдні статки, що зберігаються на Заході.

Таку думку вона висловила в інтерв’ю «Газеті по-українськи».

Вона переконана, що В.ЯНУКОВИЧ провалив внутрішню та зовнішню політику. Н.ВІТРЕНКО нагадала, що її партія та вона особисто підтримували на президентських виборах В.ЯНУКОВИЧА, тому що він обіцяв змінити курс зовнішньої політики. «Ми ніколи не проживемо без інтеграції з Росією. Нам бракує природних енергетичних ресурсів, щоб себе утримувати. З іншого боку - в нас серйозні виробничі потужності», - сказала вона.

Лідер ПСПУ вважає, що виконати свої обіцянки Президенту завадило те, що «він дуже боїться втратити свій капітал, який перебуває на Заході».

«В.ЯНУКОВИЧА можна назвати мільярдером. Він "важить" десь на рівні третини або чверті капіталів Ріната АХМЕТОВА (журнал "Форбс" оцінює статки Р.АХМЕТОВА у 16 млрд. дол.). По-друге, капітали олігархічного оточення В.ЯНУКОВИЧА - АХМЕТОВА, ФІРТАША, ЯРОСЛАВСЬКОГО, ТАРУТИ, інших - теж у західних банках. Вони купили там собі не тільки будинки, яхти, а й підприємства. Інвестують в економіку Заходу», - стверджує Н.ВІТРЕНКО.

«Швидко набирає ваги старший син ЯНУКОВИЧА - Олександр. А ще недавно він був непомітним стоматологом. Була в Донецьку, то враження, ніби потрапила в царство Маркіза Карабаса. "Чиє це, оце?" - питаю. Кажуть, Саші - бізнес-центри, підприємства. Таку ж грандіозну діяльність він розгортає по всій країні», - додала лідер ПСПУ.

Вона також висловила думку, що сьогодні керівниками силових відомств стають люди, особисто віддані родині Президента, тому що В.ЯНУКОВИЧ «боїться "бумеранга" - що після програшу президентських виборів його закатають в асфальт так, як він це зробив із ТИМОШЕНКО. І розуміє: розправа буде жорсткою, на свободі точно не залишать. Страх утратити владу спонукає його ставити перевірених людей в СБУ, Міністерство оборони, внутрішніх справ. Він посилює репресивний апарат».

Н.ВІТРЕНКО не виключає, що Партія регіонів може програти вже на цих парламентських виборах. «Можуть програти. Зараз закриті опитування "Регіонів" показують, що вони мають 6,5 відсотка довіри виборців. Нема таких технологій, які б із 6 відсотків зробити 60. Хоча вони можуть піти на все що завгодно. Буде нереєстрація невгодних, провокації на мажоритарних округах, фальсифікації, підкуп членів комісій, підміна протоколів», - сказала вона.

При цьому Н.ВІТРЕНКО зауважила, що її партія не піде на вибори 2012 року. «Ні. Чесні нормальні люди не можуть пройти до парламенту за цього закону. Звідки в мене 500 тисяч євро застави за партію та наших кандидатів? Я маю або красти, або бандитів чи олігархів пускати до партійного списку», - наголосила вона.