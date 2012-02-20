На Дніпрі з’явився напис «Юлі - волю!» (відео)

У Києві на Дніпрі з’явився напис «Юлі-волю!» - червоні літери на кризі можна побачити з боку мосту Метро, в напрямку станції «Дніпро».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської організації партії «Батьківщина», цю акцію запропонували прихильники партії напередодні. Сьогодні з 6-ї години ранку молоді графітчики впродовж 1,5 години фарбували сніг на річці.

Підтримував молодих людей народний депутат від «БЮТ-Батьківщина» Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ. За його словами, все більше людей проявляють ініціативу та пропонують креативні ідеї на підтримку лідера партії, екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Відео з сайту БЮТ

«Влада може не сумніватися – подібних проявів на підтримку Юлі та проти ЯНУКОВИЧА у Києві ставатиме все більше», - прокоментував подію А.ПАВЛОВСЬКИЙ.