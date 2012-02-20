Для Януковича візит Наришкіна є знаковим

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ упевнений, що постійний діалог на високому рівні сприятиме розвитку відносин між Україною і Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на зустрічі з головою Державної думи Федеральних зборів РФ Сергієм НАРИШКІНИМ, який перебуває з візитом в Україні.

Звертаючись до С.НАРИШКІНА, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що візит спікера Держдуми РФ є знаковим. «Ми віримо, що контакти на високому рівні між нашими країнами завжди приноситимуть позитивний результат і стануть стабілізуючим чинником у наших відносинах», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому Президент України висловив упевненість, що розвиватимуться двосторонні відносини й на рівні парламенту.

«У нас немає сумнівів, що ми створимо атмосферу дружби і взаєморозуміння між двома парламентами», - сказав український Президент.

У свою чергу С.НАРИШКІН зазначив, що активний політичний діалог, який сьогодні здійснюється на рівні керівників двох країн, дає хороший імпульс для розвитку відносин між Україною і Росією в усіх сферах.

Говорячи про парламентське співробітництво, С.НАРИШКІН повідомив Президенту України про його спільне рішення з головою українського парламенту Володимиром ЛИТВИНИМ очолити Українсько-Російську міжпарламентську комісію, тим самим підвищивши її статус.

«Ми налаштовані на активну й ефективну роботу», - сказав С.НАРИШКІН.