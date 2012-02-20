Янукович обіцяє соціальну справедливість

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє сприяти забезпеченню соціальної справедливості в Україні.

Про це йдеться у зверненні глави держави до співвітчизників з нагоди Дня соціальної справедливості.

«20 лютого Україна разом з усією світовою спільнотою відзначає Всесвітній день соціальної справедливості, визначений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН. Ґрунтуючись на принципах неупередженості, рівності, поваги до гідності особи, доступності соціального захисту, гарантування прав людини в усіх сферах життя, соціальна справедливість є основою національної стабільності та благополуччя громадян.

Прагнення до забезпечення соціальної справедливості стосовно найбільш вразливих верств населення - це основний показник ефективності влади і найкраще свідчення про наміри нашої країни виконувати взяті на себе зобов`язання стосовно досягнення Цілей розвитку тисячоліття», - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

Він запевняє, що заходи, які реалізуються у рамках Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», спрямовані на економічне зростання, слугуватимуть викоріненню бідності, забезпеченню повної зайнятості, рівності чоловіків і жінок, соціальному благополуччю.

Президент України обіцяє сприяти «забезпеченню соціальної справедливості, ліквідації бар`єрів, які виникають перед громадянами за ознаками віку, статі, релігійної та етнічної приналежності, культури або наявності обмеження фізичної можливості».

В.ЯНУКОВИЧ висловив переконання, що об`єднання зусиль влади та громадськості, посилення соціальної відповідальності бізнесу, виведення на якісно новий рівень соціального діалогу стануть запорукою для утвердження в Україні принципів солідарності, злагоди і забезпечення рівних можливостей для всіх і кожного.