У Каськіва і Лелюка таки забрали депутатські мандати

Верховна Рада України достроково припинила повноваження двох народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, 396 народних депутатів із 424 зареєстрованих у сесійній залі проголосували за припинення повноважень депутата від Партії регіонів Олексія ЛЕЛЮКА, який був призначений головою Державного агентства резерву.

Крім того, 402 народних депутата із 424 зареєстрованих у сесійній залі проголосували за припинення повноважень члена фракції НУ-НС Владислава КАСЬКІВА. В.КАСЬКІВ був призначений головою Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України.

Водночас, питання щодо дострокового припинення повноважень депутата Олександра ПЕКЛУШЕНКА, який обіймає посаду голови Запорізької облдержадміністрації, відкладено.

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН повідомив, що О.ПЕКЛУШЕНКО перебуває на лікарняному.