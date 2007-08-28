Члени ЦВК від коаліції проголосували скоротити список блоку НУ-НС

Центральна виборча комісія виключала кандидатів у народні депутати від громадянської партії “Пора” з виборчого списку блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосувало 8 з 15 членів ЦВК.

Перед голосуванням в ЦВК відбулась тривала дискусія щодо легітимності рішення громадської кампанії “Пора” про вихід з блоку.

Зокрема, представник НУ-НС у комісії Роман ЗВАРИЧ запропонував звернутись до правоохоронних органів з проханням вивчити питання існування двох печаток партії. Водночас, член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ зауважив, що в нього є повідомлення від голови політради «Пори» Владислава КАСЬКІВА, що він вже звернувся до правоохоронних органів з цього приводу, і тому в ЦВК не має підстав повторно звертатись до правоохоронців.

Крім того, М.ОХЕНДОВСЬКИЙ повідомив, що в ЦВК є всі належні документи, підтверджені Міністерством юстиції.

Р.ЗВАРИЧ запевнив, що НУ-НС подасть адміністративний позов на відповідне рішення комісії.

Після цього члени ЦВК перейшли до розгляду питання про виключення з виборчого списку блоку НУ-НС кандидатів у народні депутати від “Пори”, зокрема і В.КАСЬКІВА.

Наступним голосуванням Центральна виборча комісія зареєструвала "альтернативний" список кандидатів у народні депутати від громадянської партії “Пора” на вибори 30 вересня. За таке рішення проголосувало 8 з 15 членів ЦВК.

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня у деяких ЗМІ з’явилося повідомлення, що VII з’їзд громадянської партії “Пора” ухвалив рішення про вихід з блоку “Наша Україна - Народна самооборона” і відкликав з його виборчого списку своїх кандидатів.

Між тим, член Політради «Пори» Владислав КАСЬКІВ заявив, що ця інформація є фальшивкою.

Сьогодні Окружний адміністративний суд м. Києва розпочав розгляд скарги блоку «Наша Україна – Народна самооборона» щодо визнання незаконними дій Міністерства юстиції України, яке видало, як стверджують у блоці, самопроголошеним лідерам “Пори” документи цієї політичних сили.